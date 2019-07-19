تراند اليوم : فنانة مصرية تصدم الجميع بتعمد إظهار ملابسها الداخلية وكشف "منطقة حساسة"



على الرغم من معرفة الجميع بأنها دأبت على الظهور بشكل جرئ، إلا أنها تعمدت في هذه الصورة كشف منطقة حساسة بأيديها.

حيث أثارت الفنانة المصرية سما المصري، غضب المصريين وأحدثت ضجة عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، بعد نشر صورة لها في الجيم بملابس كاشفة وتقوم بإنزال بنطالها بأيديها للكشف عن ملابسها الداخلية وإظهار منطقة حساسة من جسدها، الأمر الذي فتح عليها باب من الهجوم والنقد والشتائم.

وكتبت سما المصري تعليقًا على الصورة ": وادي السكس باكس ظهر اهو...لقيتها بالصدفه وطالعه فيها باطلع لساني قلت انزلها عشان ابو صفيحه لما يشوفها مايعرفش ينام النهارده ويفضل يقول (( انا حوسحوس...حوسحوس".



