تراند اليوم : صدمة.. زوج أنغام يهاجم إحدى متابعاته بألفاظ إباحية صارخة...



قام الموزع الموسيقي أحمد إبراهيم، زوج الفنانة أنغام، بنشر صورة لأبنائه من زوجته الأولى، عبر حسابه الشخصي بموقع تبادل الصور الشهير “انستجرام”، الأمر الذي لاقى عشرات التعليقات المهاجمة له.

لمن ما أثار الصدمة أن إحدى متابعات أحمد إبراهيم، طالبته بالرجوع لزوجته الأولى بسبب أبنائه وترك زوجته الثانية أنغام، وهذا ما استفز إبراهيم ليرد بألفاظ خارجة وإباحية، أثارت صدمة متابعيه.

وبعد الهجوم على أحمد إبراهيم عقب وصلة السباب التي وجهها إلى متابعته، قام بحذف كل الصور التي صاحبت تلك التعليقات من حسابه الشخصي.

وفي سياق متصل، نفت الفنانة أنغام الأخبار المتداولة فى الفترة الآخيرة حول انفصالها عن زوجها الموزع أحمد إبراهيم.

ونشرت أنغام عبر صفحتها على موقع الصور “إنستجرام” صورة تجمعها بزوجها أحمد إبراهيم وكتبت عليها تعليق: “مع إني مابحبش السيلفي حبيت الصورة عشان إيده علي كتفي زي ماهو دائمًا إيده علي كتفي وساندني”.

وانتشر خلال الفترة الماضية العديد من الشائعات التي تفيد بانفصال الملحن أحمد إبراهيم عن زوجته أنغام، إلا أن حفل حماقي كان بمثابة رد واضح وصريح على كل تلك الشائعات، حيث تواجدت أنغام مع زوجها محمد إبراهيم خلال حفله الأخير بجدة على المسرح أمام الجمهور، والتقطوا سيلفي مع حماقي بالاضافة الي العديد من الصور التذكارية معه.



