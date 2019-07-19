مغنّون عالميون يشعلون مهرجان جدة العالمي وسط جمهور كبير

كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 19 يوليو 2019 02:27 مساءً - مجموعة من الأرقام القياسية حققها مهرجان جدة الموسيقي العالمي، الذي أقيم يوم الخميس 18 يوليو 2019 في مدينة الملك عبد الله الرياضية بجدة، والذي ضم نخبه من المغنّين العالميين، والذي أقيم تزامنًا مع ختام موسم جدة، وبرعاية هيئة الترفيه ومواسم السعودية.

حضر الحفل أكثر من 25 ألف متفرج، وكان القائمون على الحفل قد أعلنوا أنه تم بيع أكثر من 20 ألف تذكرة للحفل، خلال أربع ساعات فقط، ويعدّ ذلك رقمًا قياسيًّا، كما حقق الحفل رقمًا قياسيًّا آخر، وهو أنّ المسرح الذي أُعِدّ للحفل، يعدّ من أكبر المسارح في المنطقة، حيث بلغ طوله أكثر من 100م، تم تنفيذه وتصميمه خصيًصا لهذه المناسبة.

شهد الحفل غناء كل من: جانيت جاكسون، ومغني الراب العالمي فيفتي سنت، والمغني البريطاني ليام باين، والـ"دي جاي" الأميركي ستيف أوكي، والمغني تايجا، وكل من الثنائي ريوايروفارسكي، والمغني كريس براون، والمسرحي فيوتشر.

وأبدى المغنون العالميون جميهم سعادتهم بالغناء للمرة الأولى في السعودية، ومقابلة الجمهور السعودي الذي أبهرهم بتفاعله مع الأغاني وحضوره الكبير .

أما مفاجأة الحفل، فكان مشاركة الفنانة السعودية داليا المبارك، وغناءها مع الدي جي العالمي أوكي في ختام الحفل، الذي استمر حتى ساعات الفجر الأولى، والذي تميز بأجوائه الحماسية و الصاخبة، وتفاعل الجماهير الكبير.

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