هل يتعرّض محمد رمضان لعقوبة مالية بسبب “إنساي”؟

ربما يتعرّض الفنان محمد رمضان إلى عقوبة قانونية في فرنسا؛ بسبب الفيديو الكليب الجديد الذي صوره برفقة الفنان المغربي سعد لمجرد «إنساي»؛ بسبب ظهوره في الفيديو كليب يدخن سيجارته. وظهر الفنان محمد رمضان، هو يدخن “سيجارة” داخل أحد مطاعم باريس، في مشاهد كليبه الجديد “إنساي” وهو ما يخالف القانون الفرنسي الذي صدر في عام 2007، ونشر في الجريدة الرسمية مرسوم يمنع التدخين في الأماكن العامة في فرنسا، اعتبارًا من الأول من فبراير عام 2008. ووفقًا لتقارير صحفية، فإن الفنان والمطرب المصري، محمد رمضان، وقع في خطأ قانوني بعد حظر فرنسا التدخين بالمطاعم والحانات وتطبيقه فعليًا منذ عام 2008، وذلك في إطار سياساتها لمحاصرة ظاهرة التدخين داخلها.

ولفتت التقارير الصحفية أيضًا، إلى أن بلدية باريس أصدرت قرارًا بتاريخ 8 يونيو الماضي، بمنع التدخين في الحدائق العامة. وظهر محمد رمضان، طباخًا داخل مطعم فرنسي في الكليب، إلا أنّه يصطدم بخيانة حبيبته له وارتباطها بآخر، ويسانده زميله في المكان نفسه سعد لمجرد لتجاوز أزمته. ووفقًا لتصريحات المحامي إسماعيل خلف الله، الخبير في الشؤون القانونية، فإن فرنسا تفرض حظرًا ورقابة صارمة على التدخين وتطبق العقوبة لمحاصرة الظاهرة التي تعد باريس من أكبر العواصم الأوروبية انتشارًا بها، لافتًا إلى أن العقوبة تُقدّر بـ38 يورو، وتضاعف حال إلقاء مخلفات السيجارة على الأرض لتصل إلى 68 يورو. وأكّد أن جميع الحدائق والمناطق العامة والمطاعم مراقبة بالكاميرات، وأمام أعين السلطات العمومية في بلدية باريس، لمعاقبة المخالفين مباشرة ورصد تجاوزاتهم. وطرح محمد رمضان أغنية “إنساي” في الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس، عبر القناة الرسمية له بموقع التواصل الاجتماعي “يوتيوب”، والأغنية من كلمات وألحان سعد لمجرد، وإخراج حسام الحسيني.