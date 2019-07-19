هذه أسرار حفاظ إيفانكا ترامب على رشاقة قوامها-صورة

بينما تبدو إيفانكا ترامب، ابنة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، منهمكة في العمل على مدار الساعة بحكم طبيعة وظيفتها كمستشار لوالدها، لكنها لا تنسى في نفس الوقت الاهتمام بنفسها وبنمط حياتها الخاص، لاسيما فيما يتعلق بممارسة الرياضة والطعام. وعن أسرار اعتناء ايفانكا، 37 عاماً، برشاقة قوامها وحيويتها، رغم تعدد مهامها وانشغالها المستمر في الاجتماعات والسفريات والفعاليات المختلفة، كشف موقع Eat This عن بعض أسرار رشاقة إيفانكا التي قررت تغيير نظامها الغذائي حين حملت بطفلها الأول عام 2011، حيث كانت تأكل كما المراهقين، بتناولها الكربوهيدرات 3 مرات في اليوم، وذلك عادةً في صورة بيتزا، قبل تعديل نظامها الغذائي. وأوضح الموقع أن بداية تصحيح مسار إيفانكا الغذائي كان مع العصائر المُطَهِّرَة (ديتوكس)، التي كانت تلتزم بموجبها بعدم تناول أي أطعمة مهما شعرت من جوع لمدة 8 ساعات، وهي الخطوة التي وصفتها إيفانكا بأنها كانت البداية لاتخاذ القرارات الصحيحة.

ورغم عدم إكمالها بهذا الاتجاه، لكنها كانت حريصة على إتباع نهج غذائي مغذي ومفيد لقوامها ورشاقتها، معتمدة في ذلك على الطعام الصحي خاصة في الإفطار والعشاء. وعن الأطعمة التي تتناولها الآن، فيقال إنها تتجنب الكربوهيدرات المصنعة، وتركز بدلاً من ذلك على الكربوهيدرات المعقدة مثل الحبوب الكاملة والشوفان. وفي مقابلة لها مع موقع إنسايدر، كشفت إيفانكا عن أنها تبدأ يومها بالليمون والمياه، وهو ما يساعدها على إنقاص وزنها نظراً لانخفاض محتوى السعرات الحرارية في هذا المشروب. ثم تحرص بعدها على شرب القهوة، التي تبين أنها تفيد أيضاً في إنقاص الوزن، وفي وجبتي الغداء والعشاء، تميل للأطعمة الصحية الغنية بالبروتين كالسلمون والدجاج أو السلطة. وإلى جانب ذلك فهي تحرص على ممارسة الرياضة، ولضمان الانخراط بشكل جيد في تمريناتها، فإنها تداوم على النهوض في الـ 5.30 صباح كل يوم، كما تواظب على ممارسة رياضة التأمل لمدة عشرين دقيقة مرتين في اليوم.