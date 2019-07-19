أشرف طلبة يكشف لجمهوره القصة الكاملة لعروض المواجهة المقرر انطلاقها غدًا

وجه الفنان أشرف طلبة، مدير مسرح السلام، رسالة إلى جمهوره يوضح خلالها القصة الكاملة لعروض المواجهة المقرر انطلاقها غدًا، وذلك عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي الشهير "فيسبوك".

وكتب "طلبة" عبر صفحتة قائلًا :"مسرح السلام.. شعبة المواجهة.. لما اتعينت مدير لمسرح السلام .. طلعت المكتب وقعدت علي الكرسي و بصيت حواليا لقيت مسرح بعشقه وعشت فيه العمر كله.. سألت نفسي إيه اللي ممكن أعمله للمكان، أنا هضيف إيه.. ونط في دماغي كمان أعضاء النقابة.. ساعتها جاتلي الفكرة والسبب فيها أشرف زكي صديق العمر اللي كان دايمًا يقول فكر بره الصندوق".

وتابع :"وكنت لسه خارج من فترة 6 شهور بهدلة في التحرير لحد 30/6 .. وبوجودي في التحرير الفترة دي كلها مع الاختلاط الكتير بمجموعات مختلفة، عرفت قد إيه الناس متبهدلة في أفكارها و ترتيب دماغها، كل اللي بقوله ده خلاني أبص للصندوق لقيته صغير فنطيت منه جاتلي الفكرة".

وأضاف :"سيبنا من الفردية والعنجهية وتعالي ندخل في تكامل وترابط مسرحي تعاون حقيقي و جاد وليه هدف بين كل الأجهزة المعنية لإنتاج أعمال

مكتوبة خصيصًا لهذا الغرض لأهداف وتأثير معينين علي الجمهور كنوع من المناقشة النفسية والعقلية غير المباشرة مع الجمهور للوصول إلي الهدف الأساسي للمشروع وهو نشر الوعي بجميع أشكاله النفسي والعقلي و المجتمعي و خلافه ومن خلال آليات فنية مدروسة فنيًّا وعلميًا" .

واستكمل حديثه قائلًا:"المشروع ليه مفردات كتير جدًّا جدًّا مش هطول عليكم بيها، لكن كان لازم أخرج من فكرة عرض علي مسرح السلام إلي عروضه علي كل أماكن العرض في الجمهورية .. دي الحاجة الوحيدة اللي تخليني أدخل كل بيت في مصر وأتكلم معاه وأعلمه و أوجهه ويعلمني ويوجهني، وقصور الثقافة ومراكز الشباب والمدارس وغيرها ماليين البلد، وبالتعاون أقدر أعرض في كل شبر عندهم" .

وتابع :"وفي الوقت نفسه هيشتغل في المشروع أعداد كبيرة جدًّا في مجموعة ضخمة من المسرحيات.. ساعتها كلمت أصحابي اللي أنا عارف إنهم من أساسيي العروض في المحافظات وحافظينها.. منهم فهمي الشرقاوي

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الله يرحمه و صلاح الحاج وعادل حسان وصلاح بركات" .

وأشار :"قعدنا واتناقشنا ووصلنا لحاجات كتير وبدأ يتبلور علي الورق مشروع ضخم لصالح البلد و المواطن.. فتوح أحمد كان رئيس البيت ساعتها حكيت له الحكاية طار بيها واتفقنا نبدأ المشوار.. قالي ساعتها إن فيه تجربة مسرحية بتناقش قضايا البلد إخراج محمد الشرقاوي شاب جديد بيلف بيها أماكن كتير ومعسكرات الأمن المركزي ووصاني عليه وفعلا جبت الشرقاوي و كمّل لف بعرضه و أنتجت له عرض جديد ووسعت دايرة العرض للمحافظات و القري والنجوع اللي هي أهم أماكن الاحتكاك والاقتحام في المشروع".

وأضاف:"وطلع فتوح معاش قبل ما نبدأ لكن الحمدلله جه إسماعيل مختار وبرضه حكيت له المشروع و طار بيه وجت الدكتورة الفنانة الجميلة إيناس عبدالدايم وعملت شعبة المواجهة التابعة لإدارة مسرح السلام والشرقاوي مشرف علي الشعبة" .

واستكمل حديثه قائلًا:"ده حلمي اللي حلمته بشدة لما قعدت علي كرسي المسرح ومن ساعتها مقعدتش في المكتب تاني دايمًا قاعد تحت وسط الناس لأن المشاريع دي محتاجاك وسط الناس" .

واختتم حديثه قائلًا:"يوم السبت بكرة الساعة 6 علي مسرح السلام احتفالية انطلاق أول مجموعة من عروض المواجهة بحضور الفنانة الدكتورة إيناس عبدالدايم والمبدع خالد جلال والفنان إسماعيل مختار و كوكبة فنية متنوعة.. أنا طالع معاش لكن لأني مقعدتش علي الكرسي عمري ما هحس إني قمت من عليه" .