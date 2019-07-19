الليلة.. لطيفة تحيي حفلًا غنائيًا ضخمًا بمهرجان قرطاج

تستعد المطربة لطيفة، لإحياء حفل غنائي ضخم، بالعاصمة التونسية ضمن فعاليات مهرجان قرطاج الدولي للموسيقي فى دورته الـ 55، وذلك مساء اليوم، الجمعة.
ومن المقرر أن تقدم لطيفة خلال الحفل مزيجًا رائعًا بين عدد من أغانيها القديمة
يذكر أن لطيفة كانت تستعد لإحياء حفلين في تونس إلا أنها فوجئت بإلغائهما، حيث كان مقررًا أن تحيى حفلا في 20 أغسطس المُقبل في ختام مهرجان بنزرت الدولي، وآخر ضمن افتتاح مهرجان صفاقس الدولي، وتلقت لطيفة اتصالًا هاتفيًا من وزير الثقافة عقب ذلك ووعدها بحل المشكلة.
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