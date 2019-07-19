في 24 ساعة.. نوال الزغبي تكسر حاجز النصف مليون مشاهدة بأحدث كليباتها

طرحت المطربة اللبنانية نوال الزغبي، بالأمس أحدث فيديو كليب لها، والذي لاقي نجاحًا جماهيريًا كبيرًا، محققًا 646,838 مشاهدة قبل مرور 24 ساعة من طرحه علي القناة الرسمية لشركة روتانا بموقع الفيديوهات العالمي "يوتيوب".

ضم الفيديو كليب الجديد للفنانة نوال الزغبي ثلاث أغنيات مختلفة من أحدث ألبوماتها، وهي "كده باي، جوه قلبه، وصبح صبح"، والتي تعد أنجح أغاني الألبوم من حيث عدد المشاهدات، والأكثر انتشارًا.

يذكر أن أغنية "كده باي"، من كلمات أيمن بهجت قمر، ألحان عمرو مصطفى، توزيع إلهامي دهيمه، و "صبح صبح" من كلمات وألحان عمرو المصري، توزيع توما، وأخيرًا "جوه قلبه" من كلمات أمير طعيمة، ألحان عمرو مصطفى، توزيع إلهامي دهيمه.

شاهد الفيديو كليب كاملًا من هنا...

