الليلة.. حفل غنائي ضخم لفرقة "دعسوقة"

تستضيف مؤسسة "رووم آرت اسبيس" الثقافية حفلا غنائيا لفرقة «دعسوقة»، وذلك مساء اليوم، الجمعة، في تمام الساعة التاسعة مساء.

ويشار إلى أن دعسوقة، واحدة من أهم الفرق

في مشهد الموسيقى الأندرجراوند في مصر، انطلقت شهرتها فيما مضى من الساوند كلاود، عبر أول أغانيها "هعمل الصح واشرب حشيش"، ومن بعدها كوّنت "لوكا" المغنية فكرة باند متكامل يضم موسيقيين جيتار وكيبورد ودرامز، ومن أبرز أعمالها "لو كل الناس" من كلمات الراحل حسين الإمام، ورائعة صلاح جاهين "النور ملو الشوارع ومليون راديو والع".