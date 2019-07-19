تستضيف مؤسسة "رووم آرت اسبيس" الثقافية حفلا غنائيا لفرقة «دعسوقة»، وذلك مساء اليوم، الجمعة، في تمام الساعة التاسعة مساء.
ويشار إلى أن دعسوقة، واحدة من أهم الفرق
كانت هذه تفاصيل خبر الليلة.. حفل غنائي ضخم لفرقة "دعسوقة" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.