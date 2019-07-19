الليلة.. عرض "الجميلة والوحش" على مسرح النهار

يستضيف مسرح النهار أبطال المسرحية الاستعراضية "الجميلة والوحش" لتقديم عرضهم المسرحي، وذلك مساء اليوم، الجمعة، في تمام الساعة الثامنة مساءً.

مسرحية "الجميلة والوحش" من بطولة نادر الجوهري، لانا عماد، محمد ناصر، لميس

الشاذلي، شيريهان شاذلي، بولا ماهر، مصطفى حسني، من تأليف محمد زكي، وإخراج مصطفى حسني الكتبي.يذكر أن مسرحية "الجميلة والوحش" شارك ضمن فعاليات الدورة 36 من مهرجان المسرح العربي "زكي طليمات"، على مسرح المعهد العالي للفنون المسرحية، ونافس خلال المهرجان 12 عرضًا مسرحيًا، وفاز فيه الفنان نادر الجوهري بطل المسرحية بجائزة أحسن ممثل دور أول مناصفة، وأيضًا جائزة أفضل ماكياج وأفضل موسيقى وأفضل بوستر دعائي.