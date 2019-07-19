شاهدوا نيللي كريم تحتفل بتخرج ابنها يوسف.. فخورة بك!

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كتب امير فتحي في الجمعة 19 يوليو 2019 01:44 مساءً - احتفلت النجمة نيللي كريم، بتخرج نجلها يوسف من المدرسة، متمنية له النجاح والتوفيق فى المرحلة القادمة من حياته.
وشاركت نيللي، جمهورها بصور من حفل تخرج نجلها، عبر حسابها على (انستجرام)، وكتبت عليها قائلة:( مبروك يا حبيبي فخورة بك وبموهبتك و عبقرينك و لطفك بنحبك بلا حدود)، كما شاركت بصورة لنجلها وهو فى طفولته.
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