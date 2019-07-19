مصري يغتصب والدته الستينية داخل غرفة نومها!

كتب امير فتحي في الجمعة 19 يوليو 2019 01:44 مساءً - اوقفت الأجهزة الأمنية المصرية شاباً في الثلاثين من عمره ثلاثيني بعد ثبوت اتهامه باغتصاب والدته الستينية.

وبحسب ما اشارت “ارم نيوز” فان الواقعة بدأت بتلقي قسم شرطة مصر القديمة بالعاصمة المصرية القاهرة، بلاغًا من سيدة ستينية يفيد بتعرضها للاغتصاب على يد نجلها، والاعتداء عليها، مشيرة إلى أنها لم تلجأ لتحرير المحضر إلا بعد تكرار المتهم لواقعة الاعتداء عليها.

وتبين من المحضر أن المجني عليها مطلقة من زوجها الأول منذ سنوات ولديها منه ابن عمره 30 عاماً، ويقطن معها ومع زوجها الثاني بالشقة نفسها.

وقالت الأم في بلاغها إن ابنها دخل عليها في غرفتها وجردها من ملابسها واعتدى عليها جنسياً لوجود خلافات بينهما، مشيرة إلى أن هذه لم تكن المرة الأولى.

وعلى الفور تحركت قوة أمنية من رجال مباحث قسم شرطة مصر القديمة وألقت القبض على المتهم.

وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، لتقرر النيابة العامة حبس المتهم على ذمة التحقيقات، لحين ورود تقرير الطب الشرعي بشكل نهائي.