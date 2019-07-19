بهدف إسعادها.. لن تصدقوا ما فعله أحد المعجبين بسيرين عبد النور !

كتب امير فتحي في الجمعة 19 يوليو 2019 01:44 مساءً - نجح أحد المعجبين بالفنانة سيرين عبد النور بإسعادها عبر خطوة لافتة قام بها تعبيرا عن مدى حبه لها.

حيث نشرت سيرين صورة عبر مواقع التواصل الإجتماعي لأحد المعجبين وهو يكتب إسم سيرين عبد النور وشماً على رقبته.

وعلّقت سيرين على الصورة قائلة: “شو حلو تعرف حدا بيحبك هالقد، لدرجة إنه اسمك راح يرافقه كل عمره، شكراً لمحبتك ‏حبيب قلبي، والله يحميلي إياك”.‏

