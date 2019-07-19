خاص- نوال الزغبي تطل بقالب مختلف ولمسة عصرية

أطلقت النجمة اللبنانية نوال الزغبي فيديو كليب جديد جمعت فيه ثلاث اغنيات دفعة واحدة من ألبومها الاخير “كدة باي” انتاج شركة روتانا.

واختارت النجمة الذهبية أن تصور ثلاث أغنيات مصرية تحت ادارة المخرج شريف ترحيني في “جورجيا”، وهي “صبّح صبّح” (كلمات وألحان عمرو المصري، توزيع توما، ميكس توما ماسترينج عمر صبّاغ). و”جوه قلبو” (كلمات أمير طعيمة، الحان عمرو مصطفى، توزيع إلهامي دهيمه، ميكس أحمد حسام، ماسترينج عمر صبّاغ)، و”كده باي” (كلمات أيمن بهجت قمر، ألحان عمرو مصطفى، توزيع إلهامي دهيمه، ميكس أحمد حسام، ماسترينج عمر صبّاغ).

بدا الكليب بأغنية “صبح صبح” حيث ظهرت نوال بلوك casual جميل، وجلبت معها “هرمون السعادة” في اطلالتها المليئة بالفرح والالوان، بالاضافة الى دلالها على شرفة المنزل في مشهد واحد لمقطع واحد من الأغنية.

ثم صوّر المخرج شريف ترحيني أغنية “جوه قلبو”، وانتقل بالمشهد من الشرفة الى الشارع، حيث اطلت “الزغبي” بتصميم كلاسيكي أحمر اللون من توقيع “ THYM” عكس توهجاً على لوكها وزادها جمالاً وتألقاً خاصة أنها اسدلت شعرها الأشقر على كتفيها ووضعت احمر شفاه قوي.

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وختم المخرج الكليب بـ “هيت” الموسم “كدة باي”، بانتقاله الى موقع تصوير مختلف كلياً يخدم نص الاغنية حيث ظهرت نوال في مدرج المطار وهي تودع حبيبها من على الطائرة لتبحث عن سعادتها.

وقد اختارت لهذا المشهد “لوك casual” بسيط ايضا ومميز كشف عن رشاقة جسدها.

بأقل من 6 دقائق قدمت نوال الزغبي لوحة فنية جمعت فيها الالوان المفرحة، واللوكات الأنيقة التي برزت أنوثتها وجمالها، واللقطات المليئة بالطاقة الإيجابية تحت اشراف المخرج شريف ترحيني الذي استطاع ان يحافظ على الصورة التقليدية التي تحب أن تظهر فيها نوال ولكن ضمن قالب مختلف بلمسته العصرية.

شريف ترحيني سبق ان قدّم باقة من الاعمال المصوّرة لمجموعة من الفنانين، إلا ان هذه المرّة المسؤولية كبيرة تقع عليه مع النجمة الذهبية التي تملك قاعدة شعبية كبيرة على مستوى العالم العربي بالاضافة الى مسيرة فنيّة طويلة، لذا عمل “ترحيني” بدقة على كل لقطة ومشهد، وسعى على إظهار نوال في كافة الكادرات على طبيعتها دون مبالغة.