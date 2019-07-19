توم كروز يفاجئ جمهوره بهذا الخبر في مهرجان كوميك-كون

Jul 19, 2019
كشف النجم توم كروز اثناء زيارة مفاجئة له الى مهرجان كوميك-كون عن الاعلان الأول لجزء جديد من فيلمه الحركي القتالي “توب جن”.
ومن المقرر عرض فيلم “توب جن: مافريك” في حزيران/يونيو 2020، حيث يشهد الجزء الجديد على عودة “كروز” لتجسيد شخصية الطيار المحارب المغوار وذلك بعد أكثر من 30 عامًا على صدور الفيلم الأصلي.
ويظهر “كروز” في إعلان الفيلم مرتديًا السترة الجلدية التي طالما ارتداها وهو يؤدي شخصية (بيت ميتشل)، ويركب دراجة نارية تارة ويقود طائرة مقاتلة تارة أخرى بين واد ضيق مليء بالثلوج.
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