ميراندا لامبرت تعود بأغنيتين بعد زواجها

""الخليج 365"" من بيروت: عادت المغنية ​ميراندا لامبرت​ إلى الأضواء بأغنيتين جديدتين بعد غيابها لفترة بين انفصالها عن حبيبها السابق المغني العالمي ​اندرسون إيست​ في يناير من العام 2018 وزواجها من براندن ماكلاولينغ في فبراير الماضي.

وتُطلُ "لامبرت" التي قدمت العديد من الأغنيات الشهيرة ومنها "More Like Her " و"White Liar" بأغنيتي It All Comes Out in the Wash و Locomotive. علماً أنها أطلقت آخر ألبوم بعنوان The Weight of These Wings في العام 2016.



It All Comes Out in the Wash

Locomotive