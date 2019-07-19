ميراندا لامبرت تعود بأغنيتين بعد زواجها

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""الخليج 365"" من بيروت: عادت المغنية ميراندا لامبرت إلى الأضواء بأغنيتين جديدتين بعد غيابها لفترة بين انفصالها عن حبيبها السابق المغني العالمي اندرسون إيست في يناير من العام 2018 وزواجها من براندن ماكلاولينغ في فبراير الماضي.
وتُطلُ "لامبرت" التي قدمت العديد من الأغنيات الشهيرة ومنها "More Like Her " و"White Liar" بأغنيتي It All Comes Out in the Wash و Locomotive. علماً أنها أطلقت آخر ألبوم بعنوان The Weight of These Wings في العام 2016.
It All Comes Out in the Wash
Locomotive
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على إيلاف وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.