شكرا لقرائتكم خبر عن أغنية وائل كفورى "استشبهت فيكى" تتجاوز 4 ملايين مشاهدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تجاوزت أغنية "استشبهت فيكى" للنجم اللبنانى وائل كفورى 4 ملايين و288 ألف مشاهدة منذ طرحها على "يوتيوب" فى 19 يونيو الماضى حيث نالت إعجاب جمهور وائل فى مصر والوطن العربى، والأغنية من كلمات منير بو عساف، ألحان هشام بولس، وتوزيع دانى حلو.

من ناحية أخرى شارك مؤخراً وائل كفورى ضمن فعاليات مهرجانات طرابلس الدولية، حيث قدم أقوى السهرات الغنائية التى شاركه فيها الجمهور بالغناء والرقص.