شكرا لقرائتكم خبر عن إيرادات فيلم الرعب Annabelle Comes Home تصل لـ 176 مليون دولار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

حقق فيلم الرعب الجديد Annabelle Comes Home المشتقة أحداثه من فيلم The Conjuring والذى عرض عام 2013، 176 مليون دولار أمريكي حول العالم، وهو الفيلم الذى ينتمى إلى فئة أفلام الرعب والغموض، والجزء الثالث من إخراج جارى دوبيرمان.

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وتدور قصة الفيلم فى إطار من الرعب والإثارة بعد مرور سنوات من الموت المأساوي لابنتهما الصغيرة، يرحب صانع دُمى وزوجته بكاهنة وفتيات عِدة من دار أيتام مُغلَق فى منزلهما، لكن بشكٍل ما يصبح هدف صانع الدُمى هو عملية استحواذ لـ آنابيل

فيلم "Annabelle" من بطولة فيرا فارميجا، مكينا جريس، باتريك ويلسون، إميلي بروبست، ماديسون إيسمان، ستيف كولتر، كاتي ساريفي، إدي ج. فرنانديز، سادي كاتارينا، جيمس ويليام بالارد، ومن تأليف جيمس وان.