شكرا لقرائتكم خبر عن إيرادات فيلم الرعب Annabelle Comes Home تصل لـ 176 مليون دولار والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح -
حقق فيلم الرعب الجديد Annabelle Comes Home المشتقة أحداثه من فيلم The Conjuring والذى عرض عام 2013، 176 مليون دولار أمريكي حول العالم، وهو الفيلم الذى ينتمى إلى فئة أفلام الرعب والغموض، والجزء الثالث من إخراج جارى دوبيرمان.
وتدور قصة الفيلم فى إطار من الرعب والإثارة بعد مرور سنوات من الموت المأساوي لابنتهما الصغيرة، يرحب صانع دُمى وزوجته بكاهنة وفتيات عِدة من دار أيتام مُغلَق فى منزلهما، لكن بشكٍل ما يصبح هدف صانع الدُمى هو عملية استحواذ لـ آنابيل
فيلم "Annabelle" من بطولة فيرا فارميجا، مكينا جريس، باتريك ويلسون، إميلي بروبست، ماديسون إيسمان، ستيف كولتر، كاتي ساريفي، إدي ج. فرنانديز، سادي كاتارينا، جيمس ويليام بالارد، ومن تأليف جيمس وان.
كانت هذه تفاصيل خبر إيرادات فيلم الرعب Annabelle Comes Home تصل لـ 176 مليون دولار لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.