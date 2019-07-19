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صور جديدة من الجزء الثالث لمسلسل La Casa De Papel

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ينطلق الموسم الثالث من مسلسل La Casa De Papel يوم غد الجمعة من خلال 8 حلقات، ومع بدء أحداث الجزء الثالث من مسلسل "البروفيسور" سنرى أفراد العصابة فى أماكن مختلفة من العالم وهم يستمتعون بحريتهم فى جزر رائعة الجمال محيطة بشواطئ رملية وأشعة الشمس الدافئة.

 

مسلسل La Casa De Papel (1)
مسلسل La Casa De Papel

 

لكن بعد أشهر من الحرية يتم اعتقال أحد أفراد العائلة، وتجد العصابة نفسها مجبرة على التجمع من جديد فى محاولة لإنقاذه بالطريقة الوحيدة التى يعرفونها القيام بعملية سطو.

 

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مسلسل La Casa De Papel (2)
مسلسل La Casa De Papel 

 

وسيعود العقل المدبر إلى عمله من جديد، حيث سيقوم البروفيسور بما يتقنه جيدًا، لكن لا تقتصر الخطة فقط على السرقة، بل تمثّل هجومًا حقيقيًا على السلطات لكي ينقذوا صديقهم المعتقل.

 

مسلسل La Casa De Papel (3)
مسلسل La Casa De Papel

 

وتنضم إلى العائلة وجوه جديدة بينهم هوفيك كوشكريان الذى يلعب دور بوغوتا، والممثلة الإسبانية ذات الأصول الأردنية نجوى نمرى بدور أليشيا كما تنضم إلى العصابة فى دور لشبونة إيتزيار إيتونو والتى لعبت دور راكيل فى الجزئين الأول والثانى.

 

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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