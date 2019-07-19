صور جديدة من الجزء الثالث لمسلسل La Casa De Papel

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ينطلق الموسم الثالث من مسلسل La Casa De Papel يوم غد الجمعة من خلال 8 حلقات، ومع بدء أحداث الجزء الثالث من مسلسل "البروفيسور" سنرى أفراد العصابة فى أماكن مختلفة من العالم وهم يستمتعون بحريتهم فى جزر رائعة الجمال محيطة بشواطئ رملية وأشعة الشمس الدافئة.
مسلسل La Casa De Papel
لكن بعد أشهر من الحرية يتم اعتقال أحد أفراد العائلة، وتجد العصابة نفسها مجبرة على التجمع من جديد فى محاولة لإنقاذه بالطريقة الوحيدة التى يعرفونها القيام بعملية سطو.
مسلسل La Casa De Papel
وسيعود العقل المدبر إلى عمله من جديد، حيث سيقوم البروفيسور بما يتقنه جيدًا، لكن لا تقتصر الخطة فقط على السرقة، بل تمثّل هجومًا حقيقيًا على السلطات لكي ينقذوا صديقهم المعتقل.
مسلسل La Casa De Papel
وتنضم إلى العائلة وجوه جديدة بينهم هوفيك كوشكريان الذى يلعب دور بوغوتا، والممثلة الإسبانية ذات الأصول الأردنية نجوى نمرى بدور أليشيا كما تنضم إلى العصابة فى دور لشبونة إيتزيار إيتونو والتى لعبت دور راكيل فى الجزئين الأول والثانى.
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