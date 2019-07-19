مي كساب تنافس في "عيد الأضحى السينمائي" بـ"الطيب والشرس واللعوب"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي: أعلنت الفنانة مي كساب، عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، مشاركتها في سباق أفلام عيد الأضحى المبارك بفيلم "الطيب والشرس واللعوب". ونشرت "مي" البوستر الدعائي للفيلم، وعلقت: "فيلم عيد الأضحى إن شاء الله، ربنا يكتبلنا النجاح، الطيب والشرس واللعوب". الفيلم بطولة مي كساب، بيومي فؤاد، أحمد فتحي، محمد سلام، ومن تأليف رأفت رضا، وإخراج رامي رزق الله.

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