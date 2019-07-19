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محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365:
شارك الفنان ظافر العابدين جمهور صفحته الرسمية على موقع "فيسبوك"، بصورة للاعبي منتخب الجزائر، الذي من المقرر أن يلتقي اليوم بالمنتخب السنغالي في نهائي بطولة كأس الأمم الإفريقية.
وكتب ظافر في تعليقه على الصورة "كل التوفيق للمنتخب الجزائري الشقيق اليوم في مباراة النهائي".
جدير بالذكر أن المنتخب الجزائري يقابل اليوم الجمعة 19 يوليو، نظيره السنغالي في تمام الساعة التاسعة مساءً، في نهائي بطولة كأس الأمم الإفريقية التي أقيمت على أرض مصر.
كانت هذه تفاصيل خبر ظافر العابدين يتمنى التوفيق للجزائر في نهائي كأس الأمم الإفريقية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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