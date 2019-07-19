ظافر العابدين يتمنى التوفيق للجزائر في نهائي كأس الأمم الإفريقية

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365:

شارك الفنان ظافر العابدين جمهور صفحته الرسمية على موقع "فيسبوك"، بصورة للاعبي منتخب الجزائر، الذي من المقرر أن يلتقي اليوم بالمنتخب السنغالي في نهائي بطولة كأس الأمم الإفريقية.

وكتب ظافر في تعليقه على الصورة "كل التوفيق للمنتخب الجزائري الشقيق اليوم في مباراة النهائي".

جدير بالذكر أن المنتخب الجزائري يقابل اليوم الجمعة 19 يوليو، نظيره السنغالي في تمام الساعة التاسعة مساءً، في نهائي بطولة كأس الأمم الإفريقية التي أقيمت على أرض مصر.