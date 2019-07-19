مجدي الهواري يكشف عن رسالة سفير مصر في جدة لأسرة "الملك لير"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هانى صابر:

كشف المخرج مجدى الهواري، عن الرسالة التي بعثها الدكتور حازم رمضان، قنصل مصر العام في جدة لأسرة "الملك لير"، بعد عرض أول ليالي المسرحية على المسرح العربي بالمملكة العربية السعودية.

ونشر الهواري صورته مع أسرة المسرحية السفير المصري، عبر حسابه على"انستجرام" معلقًا: "د.حازم رمضان قنصل مصر العام في جدة، نص الرسالة (مجدي بك شكرًا جزيلًا على العرض الرائع وعلى رفع اسم مصر عاليًا والحمد لله لنا السبق والريادة من قبل ومن بعد إن شاء الله، خالص تحياتي وتقديري لكم.. والرائع د. يحيى الفخراني وكل طاقم هذا العمل الجميل.. سفير د. حازم رمضان.. قنصل مصر العام فى جدة".

مسرحية "الملك لير" رائعة شكسبير الخالدة من إخراج تامر كرم، وترجمة د. فاطمة موسى، ويشارك الدكتور يحيى الفخراني البطولة نخبة من كبار النجوم منهم: رانيا فريد شوقي، وأحمد فؤاد سليم وريهام عبدالغفور وأحمد عزمي وأيمن الشيوي ونضال الشافعي وناصر سيف وهبة مجدي وحمادة شوشة، والموسيقى التصويرية للموسيقار مصطفى الحلواني وتصميم الأزياء للدكتورة نيفين رأفت.