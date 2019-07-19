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محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365:
حرصت المطربة السورية أصالة نصري، على دعم المنتخب الجزائري، عبر حسابها الشخصي على موقع "إنستجرام"، متمنية له التوفيق في مباراته اليوم أمام نظيره السنغالي، ضمن بطولة كأس الأمم الإفريقية.
ونشرت أصالة صورة العلم الجزائري، معلقة " شدّوا حيلكم ياشباب بكره إلكم بإذن الله".
جدير بالذكر أن المنتخب الجزائري يقابل اليوم الجمعة 19 يوليو، نظيره السنغالي في تمام الساعة التاسعة مساءً، في نهائي بطولة كأس الأمم الإفريقية التي أقيمت على أرض مصر.
كانت هذه تفاصيل خبر قبل نهائي "كأس الأمم الإفريقية".. أصالة تدعم المنتخب الجزائري لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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