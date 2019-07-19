إنجي علاء تنشر "بوستر" غير رسمي لمسلسلها "بلا دليل"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هانى صابر:

نشرت المؤلفة إنجى علاء، عبر حسابها الشخصي على موقع "تويتر"، بوستر غير رسمي لمسلسلها الدرامي الجديد "بلا دليل"، الذي انطلق تصوير أول مشاهد قبل أيام.

وأشارت إنجي إلى أن البوستر من تصميم واحد من جمهورها، معلقة "شكرًا جدًا على التصميم ده من أحلى فانز، وشكرًا لكل الناس اللي في ضهري دايمًا، ويا رب المسلسل يعجبكم".

وأضافت: "تصميم غير رسمي لمسلسل بلا دليل بطولة درة وخالد سليم ونيكولا معوض وحازم سمير والعديد من الفنانين وإخراج منال الصيفي وإنتاج سينرجي".

جدير بالذكر أن المسلسل يتكون من 45 حلقة، ومن المقرر عرضه خارج السباق الرمضاني.