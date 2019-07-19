لأول مرة .. الكشفُ عن طبيعة علاقة إيفانكا ترامب بوالدتها إيفانا-صورة

لطالما كانت علاقة إيفانكا ترامب، نجلة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ومستشارته الشخصية بوالدها ووالدتها إيفانا ترامب، غير عادية ومثيرة للجدل. بحسب ما نشرته صحيفة ” إكسبريس” البريطانية، فإن مؤلف كتاب “Kushner Inc” الذي صدر هذا العام، قال إن إيفانكا عاشت طفولتها وحدها دون والدها ووالدتها لأنهما كانا كثيرَا الانشغال عنها ولا يتواجدان معها كثيرًا. وبحسب الكتاب الجديد: صرّحت صديقة مقربة من إيفانكا، وهي صديقة طفولتها وكانا يرتادان معًا مدرسة تشابان، وهي مدرسة خاصة للبنات في مانهاتن، أنها ذات مرة اشتكت لإيفانكا أن والدتها كثيرة الانتقاد حيث تركز مع تصرفاتها كثيرًا وتنتقدها باستمرار، فردّت إيفانكا قائلةً: “لطالما تمنيت أن أحظى باهتمام من والدتي فهي لا تعيرني أي اهتمام”، وأكّدت أن إيفانكا، لطالما عانت من غياب والدتها المستمر.

ويُضيف الكتاب أن إيفانكا انتقلت وهي في عمر الخامسة عشر إلى تشوت روزماري، وهي مدرسة داخلية في كونككت، وزُعم أنها أُبعدت بشكل رسمي من مدرسة تشابان بسبب تخطيها للصفوف لانشغالها بالعمل كعارضة أزياء، ولطالما تحدّثت عن شعورها بالوحدة والعزلة في المدرسة الداخلية الجديدة بعيدًا عن أصدقائها الموجودين في نيويورك. وذكر أصدقاء مقرّبون من إيفانكا أن غياب والديها المستمر وخاصةً والدتها، كان يجعلها دائمًا عرضة للخطر، ولطالما ردّدت إيفانكا أنه لايزال عالقًا في ذهنها غياب والديها وأنها طوال حياتها لم يكن معها أحد.