بالفيديو.. بعد غنائه "بحبه" مع دينا الشربيني.. عمرو دياب يشعل السوشيال ميديا

تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو ظهر خلاله الهضبة عمرو دياب يقوم بغناء أغنيته الجديدة "بحبه" المقرر طرحها قريبًا ضمن ألبومه الجديد "أنا غير"، وذلك أثناء إحيائه حفل زفاف شاركته فيه المطربة أصالة. المطربة أصالة. ويشار إلى أنه ظهرت الفنانة دينا الشربيني بجانب الفنان الكبير عمرو دياب أثناء غنائه "بحبه"، وتفاعل الجمهور مع المنشور متمنين لهما دوام السعادة والنجاح. دينا الشربيني بجانب الفنان الكبير عمرو دياب أثناء غنائه "بحبه"، وتفاعل الجمهور مع المنشور متمنين لهما دوام السعادة والنجاح. يذكر أن الهضبة عمرو دياب كشف عن ألبومه الغنائى الجديد "أنا غير" مؤخرًا، ومن المقرر أن يتم طرحه من خلال إحدى شركات الاتصالات قريبًا.

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