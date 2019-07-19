الليلة.. حفل ختام كأس الأمم الأفريقية بصوت دنيا سمير غانم

تستعد الفنانة دنيا سمير غانم، الليلة، لإحياء حفل ختام بطولة الأمم الأفريقية، قبل انطلاق مباراة المنتخب الجزائري أمام السنغال، على ستاد القاهرة، في تمام الساعة التاسعة مساءً، ومن المتوقع أن يشهد الحفل حضورًا جماهيريًا كبيرًا، وعدد من أبرز الشخصيات الرياضية

حول العالم.ومن المقرر أن تغني دنيا سمير غانم، خلال الحفل أغنية "وأدينا النهاردة" التي وقع الاختيار عليها لتكون أغنية الختام الرسمية، من كلمات الشاعر أمير طعيمة، ألحان هشام جمال، توزيع مادي.يذكر أن حفل افتتاح بطولة كأس الأمم الأفريقية شهد عرضًا ضوئيًا ضخمًا وألعابًا نارية أحاطت بثلاثة مجسمات لأهرامات تم إنشاؤها على أرض الملعب، بالإضافة للوحات راقصة على أنغام موسيقى أفريقية متنوعة.

وفي نهاية الحفل انطلقت الأغنية الرسمية للبطولة "متجمعين"، بثلاث لغات مختلفة، بصوت المطرب حكيم وشاركه الغناء النيجيري فيمي كوتيه بالإنجليزية، وغناها دوبيه بالفرنسية.

