تجاوز كليب "إنساى" للفنان محمد رمضان والمطرب سعد لمجرد، حاجز الـ7 ملايين مشاهدة، وذلك بعد طرحة بيومين عبر القناة الرسمية الخاصة على موقع الفيديوهات العالمي "يوتيوب". على موقع الفيديوهات العالمي "يوتيوب". يشار إلى أن آخر أعمال سعد لمجرد أغنية "نجيبك نجيبك"، كلمات محمد نوبال، ألحان محمود برحيل، وتوزيع دي جي فان. محمد نوبال، ألحان محمود برحيل، وتوزيع دي جي فان. أما آخر أعمال الفنان محمد رمضان الفنية فقد طرح أغنية "بابا"، كلمات خالد بدران، ألحان وتوزيع رامى المصرى، إخراج أحمد عبدالواحد.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر بالفيديو.. "إنساي" لمحمد رمضان وسعد لمجرد تتجاوز الـ7 ملايين مشاهدة في يومين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.