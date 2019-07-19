الليلة.. عزاء الفنان شوقي طنطاوي بمسجد الخلفاء الراشدين

تستقبل أسرة الفنان الراحل شوقي طنطاوي، العزاء بمسجد الخلفاء الراشدين، وذلك مساء اليوم الجمعة بعد صلاة المغرب.
ويشار إلى أنه كان رحلعن عالمنا الفنان شوقي طنطاوي، أمس الخميس، وذلك عن عمر يناهز الـ 66 عاما.
ويذكر أن الفنان شوقي طنطاوي من مواليد شهر مايو عام 1953م، وكان له الكثير من الأعمال الفنية والتي كان معظمها تجمعه بالفنان الكبير محمد صبحي، ومن أبرزها مسلسل "يوميات ونيس" .
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