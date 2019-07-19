تعرف على تفاصيل عرض الليلة الأخيرة من "الملك لير" في جدة

تقام الليلة الأخيرة من عرض "الملك لير"، مساء اليوم، الجمعة، وذلك على المسرح العربي بمنطقة أبحر الجنوبية، في إطار العروض المختلفة لموسم جدة الثقافي.

ويذكر أن "الملك لير" رائعة شكسبير الخالدة، إخراج تامر كرم، ترجمة د. فاطمة موسى، يشارك الدكتور يحيى الفخراني البطولة نخبة من كبار النجوم، منهم:

رانيا فريد شوقي، أحمد فؤاد سليم، ريهام عبدالغفور، أحمد عزمي، أيمن الشيوي، نضال الشافعي، ناصر سيف، هبة مجدي، حمادة شوشة، والموسيقى التصويرية للموسيقار مصطفى الحلواني، وتصميم الأزياء للدكتورة نيفين رأفت.