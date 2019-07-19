المخرج عمر حفيظ يستعد لطرح كليب "أزمة أخلاق" لـ دينا صبري

يستعد المخرج والمنتج عمر حفيظ، لطرح فيديو كليب بعنوان "ازمة اخلاق"، للمطربة دينا صبري، وذلك خلال الايام المقبلة عبر الفضائيات وموقع الشهير اليوتيوب. ويشار إلى أن الكليب من كلمات وليد رياض والحان منعم وتوزيع موسيقي علاء غنيم وميكس وماستر حسام جودة ومدير تصوير مصطفي شومان ومونتاج عمرو حمدي، اخراج وإنتاج "عمر حفيظ" "1shot production house". موسيقي علاء غنيم وميكس وماستر حسام جودة ومدير تصوير مصطفي شومان ومونتاج عمرو حمدي، اخراج وإنتاج "عمر حفيظ" "1shot production house". ويذكر ان شركة "1shot production Advertisements house" للمنتج عمر حفيظ، طرحت خلال الفترة الماضية عددا من الأعمال أبرزها:"اصرف نظر" للمطرب سمسم شهاب، و"كان واجب عليا" للمطرب الشاب محمد مصطفي، و" حظي خاني" للمطرب طارق الشيخ، وديو "طقي موتي لنجوان وهدي، والذي حقق نجاحا كبيرا، ونسبة مشاهدة عالية بموقع اليوتيوب. house" للمنتج عمر حفيظ، طرحت خلال الفترة الماضية عددا من الأعمال أبرزها:"اصرف نظر" للمطرب سمسم شهاب، و"كان واجب عليا" للمطرب الشاب محمد مصطفي، و" حظي خاني" للمطرب طارق الشيخ، وديو "طقي موتي لنجوان وهدي، والذي حقق نجاحا كبيرا، ونسبة مشاهدة عالية بموقع اليوتيوب.

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