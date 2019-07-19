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كتب امير فتحي في الجمعة 19 يوليو 2019 11:50 صباحاً - اعتدت سيدة بريطانية بالضرب على زوجها أمام محل سكنهما بمنطقة يوركشاير الشمالية، حيث خرج الجيران من منازلهم عند سماعهم الصريخ الذي صدر من الرجل وزوجته أثناء تشاجرهما في الشارع.
ونقلاً عن صحيفة “ديلي ميل” البريطانية، فإن الزوجة اتجهت نحو زوجها وتمكنت من إسقاطه على الأرض وجلست فوقه تلومه على بعض الأمور التي تسببت في الخلاف ، قبل أن ينجح في دفعها بعيدًا ويسيطر عليها، حيث ظهر المشهد وكأنه حلبة مصارعة.
تجمع جيران الزوجين في المنطقة وقاموا بإبعادهما عن بعضهما البعض، قبل أن يقع الزوج في ورطة حيث أنه وضع يديه حول رقبة زوجته وحاول خنقها، لينتهي الفيديو بدخول الزوجه منزلها وبقاء الزوج مع جيرانه في الشارع. يُذكر أن سبب المشاجرة لم يتم معرفته حتى الآن،حيث أوضحت شرطة ويست يوركشاير أنها لم تتلقى بلاغًا يشير إلى الخلاف الذي وقع بين الزوجين.
كانت هذه تفاصيل خبر كأنه حلبة مصارعة.. بريطانية تضرب زوجها في الشارع وتسقطه على الأرض.. وتدخل سريع من الجيران ! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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