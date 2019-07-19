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كتب امير فتحي في الجمعة 19 يوليو 2019 11:50 صباحاً - أحيت مطربة الراب العالمية، جانيت جاكسون، شقيقة مغني الراب الشهير مايكل جاكسون، للمرة الأولى حفلًا في مدينة جدة، في المملكة ضمن موسم جدة الموسيقي.
وأظهرت مقاطع فيديو وصور من الحفل كيف تفاعل الجمهور منذ لحظة ظهور مطربة الراب العالمية التي اعتلت المسرح بملابس سوداء طويلة. وكشفت هيئة الترفيه في وقت سابق أن مطربة الراب العالمية جانيت جاكسون، شقيقة مغني الراب الشهير مايكل جاكسون، ستحيي للمرة الأولى حفلًا في مدينة جدة، ضمن موسم جدة الموسيقي.
كانت هذه تفاصيل خبر شاهد: كيف تفاعل الجمهور مع مطربة الراب العالمية “جانيت جاكسون” في حفلها بموسم جدة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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