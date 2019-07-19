جانيت جاكسون تحلّ مكان نيكي ميناج في السعودية

متابعة بتجــــــــــرد: بعد الإعلان عن إلغاء حفلة النجمة العالمية نيكي ميناج التي كان مقررًا إقامتها مساء الخميس في مدينة جدة، ضمن موسم جدة الثقافي في المملكة العربية السعودية بتنظيم من هيئة الترفيه العامة، أعلنت الهيئة المذكورة عبر حسابها على “تويتر” عن إقامة حفلة لنجمة “البوب” العالمية جانيت جاكسون.

إلا أن الهيئة لم تكشف عن موعد الحفلة التي ستحييها جاكسون بحلولها مكان ميناج التي ألغيت حفلتها في السعودية نظرًا إلى أن العروض الفنية التي تقدمها لا تتناسب وعادات المجتمع في المملكة ولا تقاليده.