كندة علوش في إطلالة مع شقيقها.. فهل يشبهها؟ – بالصورة

متابعة بتجـــــــــــرد: عايدت النجمة السورية كندة علوش شقيقها بدر علوش بمناسبة عيد ميلاده. وظهرت معه في صورة برفقة زوجها النجم المصري عمرو يوسف. وعلّقت عليها قائلةً: “أحلى نعمة بالدنيا وقت يكون الأخ هو اقرب صديق.. وبدّورة حبيبي احلا واهضم واجدع رفيق.. حبيبي عم نشتقلك كتييير يا اارب سنتك حلوة وبيضة متل قلبك وكلا نجاح وتوفيق وفرح”. وتجدون الصورة مرفقة، فهل من شبه بين كندة وشقيقها؟ نترك التعليق لكم.

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