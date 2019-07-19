كريستين ستيوارت تعود الى حبيبتها.. وقُبَل حميمة – بالصور

متابعة بتجـــــــــــرد: فوجئ متابعو الممثلة العالمية كريستين ستيوارت التي اشتهرت بدورها البطولي في سلسلة أفلام Twilight، بعودتها الى حبيبتها عارضة الأزياء العالمية ستيلا ماكسويل. وانتشرت صور للنجمتين وهما يتبادلان القبل على متن قارب شخصي. تجدر الإشارة إلى أن الصور أثارت جدلًا واسعًا عبر مواقع التواصل الإجتماعي وتناقلتها أهم المواقع الفنية الأجنبية.

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