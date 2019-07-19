كليب “باي باي” لـ صابر الرباعي يحطّم المليون الأوّل

متابعة بتجـــــــــــرد: يحصد النجم التونسي صابر الرباعي أصداء عمله المصوّر الجديد “باي باي”، بعد أيام قليلة على طرحه عبر موقع “يوتيوب” والفضائيات العربية.

وفي التفاصيل تخطى الكليب المليون مشاهدة في فترة لا تتعد الأسبوعين على انطلاق عرضه عبر قناة “روتانا” الرسمية على “يوتيوب”.

ويعود صابر الرباعي في أغنية “باي باي” إلى اللهجة التونسية، وهي لهجته الأم التي أبدع في غنائيها وساهم في إنتشارها مع اللون الغنائي التونسي. الأغنية من كلمات، ألحان سليم عبدالله وتوزيع سامي المعتوقي أمّا الكليب الخاص بها فهو من إخراج وليد ناصيف.

تجدر الإشارة إلى أن صابر الرباعي أطلق مؤخرًا ألبومه الجديد ويتضمن عشر أغنيات منوعة بين اللهجات اللبنانية، المصرية، التونسية والخليجية وهي “باي باي”، “ليلة من العمر”، “طول حياتي”، “عسى يومي”، “مغيار”، “تذكروني”، “غشاش”، “كتاب المجروحين”، “عمري الجديد” و”أين أذهب”.

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لمشاهدة فيديو كليب “باي باي”: