ابن إليزابيث هيرلي يصدم الجمهور بصورته الأخيرة

متابعة بتجـــــــــــرد: شارك ابن عارضة الأزياء الشهيرة إليزابيث هيرلي، الشاب داميان البالغ من العمر 17 عاماً في حملته الدعائية الأولى الخاصّة بمستحضر جديد لخبيرة تجميل المشاهير Pat McGrath. وفي التفاصيل، فإن الشاب داميان أثبت أنه اكتسب ثقته بنفسه أمام الكاميرا من والدته الشهيرة. وما أثار ضجة كبيرة في الصحف العالمية هو مدى التشابه الكبير بين الابن ووالدته خصوصاً لناحية الخديّن والشفتين.

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