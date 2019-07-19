نيكول سابا تضرب موعدًا مع الجمهور المصري في الساحل الشمالي

متابعة بتجـــــــــرد: تحيي النجمة اللبنانية نيكول سابا حفلًا غنائيًا ساهرًا في مربع IVORY في الساحل الشمالي في مصري مساء يوم 25 تموز/يوليو الجاري.

ومن المقرر أن تقدّم نيكول سابا خلال السهرة باقة من أشهر أغنياتها ومنها “طبعي كده”، “براحتي”، “هفضل أحلم”، “قررت” وغيرها.

على صعيد آخر، تستعد نيكول سابا قريبًا لطرح أغنية جديدة، تتعاون فيها مع الشاعر الغنائي أمير طعيمة، لكنها تتكتّم حتى اللّحظة عن تفاصيلها.