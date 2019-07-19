إيلين سيغارا تتحدّث عن تعرّضها للتنمّر وهذا ما قالته

متابعة بتجــــــــــرد: كشفت النجمة الفرنسية إيلين سيغارا في حديث خاصّ لها مع مجلة Nous Deux عن تعرضها للتنمر القاسي، وذلك بسبب وزنها الزائد الناتج عن مرض كانت تُعاني منه.

وفي التفاصيل، فقد قالت الفنانة البالغة من العمر 48 عاماً، أن وزنها زاد 10 كيلوغرامات نتيجة إصابتها بمرض في جهاز المناعة.

وأشارت سيغارا إلى أنها اضطرت لأخذ أدوية تحتوي على الكورتيزون ما أدى إلى زيادة وزنها.

وقالت إيلين التالي “عندما ازداد وزني عرفت صعوبة العيش مع الوزن الزائد” ولفتت إلى أنها لحسن الحظّ تلقت دعماً كبيراً من عائلتها ومعجبيها.

والجدير ذكره، أن إيلين سيغارا تمكنت من التخلص من وزنها الزائد واستعادة رشاقتها.