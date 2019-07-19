ايميه الصيّاح برفقة والدتها.. “هكذا سأبدو بعد 30 سنة”

متابعة بتجــــــــــرد: نشرت الممثلة ومقدمة البرامج اللبنانية إيميه الصياح صورة لها برفقة والدتها، رداً على تحدي Face app الذي ينتشر على وسائل التواصل الإجتماعي بشكل كبير مؤخراً.

فقد تباهت النجمة الشابة بشبهها الكبير بوالدتها التي ورثت عنها جمال تكاوين الوجه، وعلّقت على الصورة كاتبةً:” FaceApp من؟ أعرف كيف سأبدو بعد 30 عامًا”.

يذكر أن تطبيق FaceApp يُظهر للمستخدمين كيف سيبدون بعد تقدمهم بالسنّ، من خلال تحميل صورهم.