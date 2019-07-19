متابعة بتجــــــــــرد: نشرت الممثلة ومقدمة البرامج اللبنانية إيميه الصياح صورة لها برفقة والدتها، رداً على تحدي Face app الذي ينتشر على وسائل التواصل الإجتماعي بشكل كبير مؤخراً.
فقد تباهت النجمة الشابة بشبهها الكبير بوالدتها التي ورثت عنها جمال تكاوين الوجه، وعلّقت على الصورة كاتبةً:” FaceApp من؟ أعرف كيف سأبدو بعد 30 عامًا”.
يذكر أن تطبيق FaceApp يُظهر للمستخدمين كيف سيبدون بعد تقدمهم بالسنّ، من خلال تحميل صورهم.
كانت هذه تفاصيل خبر ايميه الصيّاح برفقة والدتها.. “هكذا سأبدو بعد 30 سنة” لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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