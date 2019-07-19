فيديو حقق مليوني مشاهدة.. “نيكي ميناج” تكشف تفاصيل شخصيتها في “ANGRY BIRDS 2”

متابعة بتجــــــــــرد: كشفت مغنية البوب الأمريكية “نيكي ميناج”، عن شخصيتها الجديدة في فيلم “Angry Birds 2″، وذلك عبر صفحتها الخاصة بموقع التواصل الاجتماعي “إنستقرام”.

وشاركت “نيكي” جزءا من الإعلان الرسمي للفيلم اليوم، وكتبت: “أردت أن أسمع صوتي القبيح في المقطع الدعائي”، حيث أعلنت عن شخصية الطائر الغاضب “بينكي”، الذي تؤدي دوره بالفيلم، المقرر عرضه في الثاني من أغسطس المقبل، بدور السينما البريطانية وبدور العرض الأمريكية في 14 من الشهر ذاته.

وحصد مقطع الفيديو، الذي شاركته “نيكي” مع متابعيها، قرابة مليوني مشاهدة، بعد ساعات قليلة من نشره.

ودارت أحداث الجزء الأول من فيلم “The Angry Birds Movie”، المقتبس عن اللعبة الشهيرة، التي تحمل الاسم نفسه، حول محاولة الخنازير الخضراء خداع الطيور وسرقة البيض، وكيف تتمكن الطيور من الانتقام، واستعادة البيض بمساعدة النسر الطائر الوحيد القادر على الطيران.

فيما يدور الجزء الثاني، حول محاولة جزيرة الخنازير الاتحاد مع الطيور الغاضبة، في معركة ضد عدو جديد يهددهم جميعا، وهو “زيتا” الطائر الأرجواني الغامض، والمتعب من الحياة في جزيرة جليدية نائية.