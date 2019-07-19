توم كروز يبشِّر الجمهور بجزءٍ جديد من Top Gun

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""الخليج 365"" من بيروت: بشر نجم ​هوليوود توم كروز​ محبيه بجزءٍ جديد من فيلمه الشهير Top Gun: Maverick​ المقرر عرضه في يونيو من العام 2020.

حيث حضر العرض الأول للفيديو الترويجي في مهرجان كوميك-كون ​في سان دييغو، وخاطب الحضور قائلاً: "لطالما طالبتم بجزءٍ جديد، ولقد صبرتم على هذا الطلب كثيراً. وها أنا ألبي الواجب تقديراً لصبركم". شكرا لكل من حضر ليشاركنا إطلاق الفيديو الترويجي.

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يُذكر أن "كروز" يعود لتجسيد دور الطيار المحارب المغوار بعد أكثر من 30 سنة على صدور الفيلم الأصلي الذي أطلقه نجماً عالمياً لأفلام الحركة القتالية. وفي المقطع الأول الدراماتيكي لـ Top Gun: Maverick ، يُخبِر إد هاريس توم توم كروز بأنه "لا يستطيع الحصول على ترقية، ولن يتقاعد، لكته يحافظ على جهوده العالية، ويبذل قصارى جهده رفضاً الموت". إلا أن المقطع الدعائي لا يتحدث عن المؤامرة أو شخصيات أخرى في الفيلم، لكنه يتضمن مشاهد قيادته لطائرة مقاتلة في واد ضيق تغطيه الثلوج وركوبه للدراجة البخارية بسرعةٍ كبيرة، مرتدياً السترة الجلدية نفسها، واضعاً النظارة الشمسية Ray Ban الشهيرة من العصور القديمة ليُحيي شخصية "بيت ميتشل" الذي يبدو على وشك القيام بعملٍ شجاع وخارق بعد هذه السنوات.