شكرا لقرائتكم خبر عن ياسر سامى مخرجاً لمسلسل يوسف الشريف "النهاية" رمضان 2020 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وقع اختيار صناع مسلسل "النهاية - the end" للنجم يوسف الشريف إنتاج شركة "سينرجى"، على المخرج ياسر سامى لتولى مهمة إخراج العمل المقرر عرضه فى شهر رمضان 2020، ليكون ثانى تجاربه فى الدراما التليفزيونية بعد "نسر الصعيد" مع النجم محمد رمضان فى شهر رمضان قبل الماضى.

ويعود يوسف الشريف بمسلسل "The End النهاية" إلى الدراما الرمضانية العام المقبل بعد غيابه عامين منذ تقديمه مسلسل "كفر دلهاب" فى شهر رمضان 2017، كما يسجل المسلسل التعاون الثالث بين يوسف الشريف وشركة سينرجى بعد "كفر دلهاب" و"القيصر".

وكانت آخر أعمال يوسف الشريف مسلسل "كفر دلهاب" بطولة وروجينا، ومحمد رياض، وسهر الصايغ، رامز أمير، وسامى مغاورى، ورانيا الخطيب، وهادى الجيار، ومحمد أبو الوفا، وصفاء الطوخى، منى ممدوح، إسماعيل شرف، مى القاضى، ومن إنتاج تامر مرسى، وتأليف عمرو سمير عاطف، وإخراج أحمد نادر جلال.