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محمد رمضان يحيى حفلا غنائيا فى جدة الشهر المقبل

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يحيى النجم محمد رمضان حفلا غنائيا فى المملكة العربية فى شهر أغسطس المقبل بجدة، ويفاجئ رمضان الجمهور السعودى بالعديد من الأغانى التى يقدمها خلال الحفل منها مافيا، وانا الملك، وبوم بوم، وبابا وغيرها من أغانى رمضان التى حققت نجاحاً جماهيرياً.

يشار إلى أن رمضان طرح، كليب أغنيته الجديدة "إنساى" التى يشاركه فى غنائه المطرب المغربى سعد لمجرد، عبر القناة الرسمية الخاصة به بموقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب"، وتحقق مشاهدات كبيرة منذ طرحها.

آخر أعمال رمضان الفنية أغنية "بابا"، والأغنية من كلمات خالد بدران وألحان وتوزيع رامى المصرى وإخراج أحمد عبد الواحد، والتى وصلت مشاهداتها إلى 20 مليون مشاهدة فى 4 أسابيع.

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