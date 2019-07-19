محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- بهاء حجازي: نشرت الفنانة أحلام، عبر حسابها الشخصي بموقع "تويتر" صورة تجمعها بزوجها مبارك الهاجري. وكتبت أحلام: "كيف الجسد يعيش من دون روح.. وأنت روحي"، فيما رد مبارك الهاجري عليها قائلا: "يا بعد عمري يا الغالية أم فاهد". وتدخلت الفنانة ماجي بو غصن في الحوار داعية الله أن يحفظهما، وكتبت: "الله يخليكن لبعض". وكان هاشتاج "انفصال أحلام عن زوجها" تصدر موقع التدوينات القصيرة "تويتر" في المملكة العربية السعودية عقب ساعات قليلة من إطلاقه، وأتت الصورة والتغريدة كرد من أحلام على شائعات الانفصال.

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كانت هذه تفاصيل خبر بعد شائعة انفصالهما.. غزل ومديح بين أحلام وزوجها على "تويتر" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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