عمل مندوب مبيعات واسمه الحقيقي "مارك فنسنت".. ما لا تعرفه عن فين ديزل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- بهاء حجازي:

احتفل الفنان العالمي، مارك سينكلير فنسنت أو فين ديزل، بعيد ميلاده الثاني والخمسين في الساعات الأولى من صباح اليوم.

ولد فين ديزل في الثامن عشر من يوليو عام 1967، ليصبح واحدًا من أغنى وأغلى النجوم في هوليود.

ونرصد لكم في هذا التقرير معلومات قد لا تعرفونها عن فين ديزل:

- ولد في ظروف مادية صعبة، جعلته يعمل في العديد من الأعمال اليدوية

- يتابعه 50 مليون شخص حول العالم عبر حسابه الشخصي بموقع "إنستجرام".

- غير ديزل اسمه في السابعة عشر من عمره، عندما اضطرته الظروف عمل كحارس في ملهى Tunnel الليلي في نيويورك.

- برر عمله في الملهي، بالقول: "كنت أحب الرقص وكان العمل في الملهي الليلي يُمكنني من الرقص يوميا دون أن أدفع أي شيء".

- قبل أن يصبح ممثلا مشهورا، عمل مندوب مبيعات لصالح شركة تبيع "اللمبات"، ثم عمل لفترة في شركة معدات ميكانيكية، وظل يعمل بهما حتى جمع المبلغ الذي أنتج به أول أفلامه Stray، في العام 1997.

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فيلم فان ديزل ستري

- كان يحلم أن يصبح مغني راب، لذا كان يُطلق أغاني الراب تحت اسمه الحقيقي مارك سنكلير.

فان ديزل يغني

فان ديزل يغني "سي يو اجين" لبول ووكر بعد رحيله

- بداية فين ديزل الحقيقة كانت عندما اختاره المخرج ستيفين سبيلبيرج للمشاركة في فيلم Saving Private Ryan بعدما أعجب بالدور الذي قدمه في فيلمه "Multi-Facial"، وهو فيلم قصير مدته عشرين دقيقة.

- نال شهرته الواسعة حول العالم من خلال سلسلة أفلام "FAST and furious".