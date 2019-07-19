تعرف على تفاصيل عرض "مسرحية كلها غلط.. جريما في المعادي"

يقام عرض "مسرحية كلها غلط.. جريما في المعادي"، مساء اليوم، الجمعة، وذلك على خشبة مسرح نجيب الريحاني، في تمام

الساعة التاسعة مساءً.

ويذكر أن عرض «مسرحية كلها غلط.. جريمة في المعادي»، هى بطولة

مجموعة كبيرة من الشباب، وتدريب وإخراج أشرف عبدالباقى، ترجمة نادية حسب الله، مدير الفرقة حسن نجيب ومدير المسرح رشدى سلامة، أزياء هالة الزهوى، ديكور محمود سامى.