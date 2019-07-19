غدًا.. احتفالية تدشين خطة تجوال عروض "بيت المسرح"

قال الفنان إسماعيل مختار، رئيس البيت الفني للمسرح، ان البيت الفني للمسرح يقيم احتفالية تدشين خطة تجوال عروض البيت الفني للمسرح للعام ٢٠١٩- ٢٠٢٠، بحضور الدكتورة إيناس عبد الدايم وزير الثقافة، الفنان خالد جلال رئيس قطاع الإنتاج الثقافي، الدكتور أحمد عواض رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة، الفنان أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية ،الدكتورة أمل جمال رئيس الإدارة المركزية للبرامج الثقافية و التطوعية بوزارة الشباب و الرياضة، الدكتور محمد فتحي رئيس مؤسسة اسمعونا ، فرق عمل

العروض المشاركة ضمن خطة تجوال العروض و عدد من الفنانين و الشخصيات العامة، ذلك غدًا السبت الموافق ٢٠ يوليو الجاري في تمام الساعة السابعة مساء على مسرح السلام بشارع القصر العيني.

يقول الفنان محمد شرقاوي المشرف على شعبة مسرح التجوال والمواجهة المسئولة عن تنظيم جولات عروض البيت الفني للمسرح بالمحافظة :"ان خطة العروض و التي سيتم إعلانها خلال الاحتفالية، هي الخطة الأضخم لتجوال

عروض احترافية في تاريخ البيت الفني للمسرح، و هو مشروع طموح بدعم و مساندة العديد من الجهات المعنية، و ذلك تحت رعاية الفنانة الدكتورة إيناس عبد الدايم وزير الثقافة".

جدير بالذكر ان برنامج الحفل يتضمن فيلما تسجيليا قصيرا عن رحلة تجوال عروض البيت الفني للمسرح خلال العام الماضي و خطة تجوال العام القادم و التي سوف يتم الاعلام عنها بالتفصيل خلال الاحتفالية، كما تتضمن أيضا تكريم لفرق عمل العروض المسرحية التي شاركت في خطة تجوال العام الماضي، و مجموعة من ممثلي الجهات التي تعاونت من أجل نجاح تجوال العروض بالمحافظات، و يقدم الحفل الفنان الكبير صبري فواز.