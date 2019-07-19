تعرف على برنامج عروض البيت الفني للمسرح .. الليلة

يواصل البيت الفني للمسرح تقديم عدد من العروض المسرحية على مسارح الدولة، ومنهاعلى مسرح بيرم التونسي بالإسكندرية "أبو كبسولة"، وذلك في تمام الساعة التاسعة مساء، وتتراوح أسعار التذاكر ٢٥، ٥٠، ٧٥، ١٠٠ جنيه

العرض بطولة مصطفى ابو سريع، صفاء جلال، حسن عبدالفتاح، عمرو عبدالعزيز، إسلام عبد الشفيع ،تأليف محمد الصواف، إخراج محمد مرسي.

بينما يعرض على مسرح العائم الصغير بالمنيل "بيت الأشباح"، وذلك في تمام الساعة السابعة مساء، تأليف و إخراج محمود جمال حديني، و من بطولة خريجي الدفعة الأولى لورشة " إبدأ حلمك"، وتتراوح أسعار التذاكر: ٣٠،٥٠، كما أن الدخول مجانا لذوي الاحتياجات الخاصة

بينما يعرض على مسرح الطليعة بالعتبة قاعة زكي طليمات "شباك مكسور"، وذلك في تمام الساعة الثامنة والنصف مساء

والعرض تأليف رشا عبد المنعم و إخراج شادي الدالي، بطولة أحمد مختار، نادية

شكري، مجدي عبيد، علي كمالو، ومن المقرر أن سعر التذكرة ٣٠ جنيه.

فيما يعرض على مسرح الطليعة قاعة صلاح عبد الصبور "نوح الحمام"، وذلك في تمام الساعة السابعة مساء، بطولة سوسن ربيع ، ياسر عزت ، نشوى حسن، أحمد مجدي من تأليف و إخراج أكرم مصطفى، سعر التذكرة ٢٠ جنيه.

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ويعرض على مسرح القاهرة للعرائس "محطة مصر"، وذلك في تمام الساعة السادسة والنصف مساء، تأليف محمد زناتي و إخراج رضا حسني، أسعار التذاكر ٢٥، ٣٥ جنيه.

كما يعرض على مسرح ميامي بشارع طلعت حرب وسط البلد "زهرة اللوتس"، وذلك في تمام الساعة السابعة والنصف مساء، تأليف طارق مرسي و إخراج محمد حجاج، سعر التذكرة ٣٠ جنيه

فيما يعرض على مسرح السلام بشارع القصر العيني "أوبرا بنت عربي"، وذلك في تمام الساعة التاسعة مساء على مسرح السلام بالقصر العيني، وتتراوح أسعار التذاكر ٣٠،٥٠،٧٥ جنيه.

العرض مسرحية غنائية تمثيلية تقدم دراما فى شكل أسطوري عن كل المختلفين وذوى القدرات والهمم وكل غريبي الأطوار وأصحاب الاختلافات فى الشكل، و ذلك بمشاركة أكثر من 45 فنان ونجوم السيرك القومى و مشاركة الحيوانات الحية أيضا، بالاضافة إلى آداء صوتي مميز لسيدة المسرح العربي الفنانة الكبيرة سميحة أيوب.

"أوبرا بنت عربي "من بطولة علاء قوقة، ماهر محمود، نهاد عبد الفتاح، محمد السعداوى، هانى عبد الحى، ياسمين فرج، شريف غانم عمر فرحان، آداء صوتي للراوي الفنانة الكبيرة سميحة أيوب، بمشاركة العديد من الشباب والراقصين المتخصصين فى فنون الهيب هوب وأبناء فرقة مسرح الشمس و أبطال مصر من ذوى القدرات و نجوم السيرك القومي ، دراما شعرية اهداء سامح مجاهد ، ألحان أحمد الناصر، ديكور رامه فاروق ،أزياء أميرة صابر، مكياج أماني حافظ العرض من تأليف ياسمين فرج، اخراج هشام علي.